Este domingo se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia, una enfermedad que sufren un millón y medio de españoles.

La fibromialgia es una enfermedad crónica y sin cura que sufren sobre todo las mujeres. Sus síntomas principales son: dolor, cansancio y trastornos del sueño.

Un hospital público se ha convertido en el pionero en ofrecer tratamiento con ondas en España. Ana lleva 12 años con los síntomasde la fibromialgia. "Cuando yo estoy mal me tengo que tumbar y no puedo hacer nada", explica.

Para todos los lo sufren, es una enfermedad incomprendida. "Muchos me dicen que me alegre que tengo que estar contenta, no entienden que no puedo hacer nada", nos explica.

Este hospital publico ha sido pionero en desarrollar un tratamiento basado en la estimulación magnetica transcraneal. El paciente entra en este jaula para evitar que cualquier otra señal interfiera y se coloca el casco de estimulación.

Como Ana, muchos otros pacientes esperan encontrar más tratamientos que mejore su calidad de vida.

