El día a día de los niños hospitalizados: "He pasado por un mal momento, pero me encuentro mucho mejor"

Lorena tiene 13 años y está ingresada en el Hospital Universitario Niño Jesús, en Madrid. Lleva años luchando contra una leucemia, actualmente lleva cuatro meses hospitalizada y su día a día y el de sus padres gira entorno a un hospital.

Ella, como cualquier niña de su edad, tiene sueños, ilusiones y objetivos que cumplir. "He pasado por un mal momento, todavía sigo teniendo cosas, pero me encuentro mucho mejor", es lo que nos contesta Lorena cuando le preguntamos cómo se encuentra. Su padre, Daniel, no se separa de ella. "No se lleva bien, porque no estamos preparados para que un hijo tenga una enfermedad grave como tiene Lorena pero, hay que aprender a vivir con este dolor".

Un dolor que Daniel controla para no transmitírselo a su hija que nos demuestra una vitalidad admirable porque mientras lidia con su enfermedad, continúa sus estudios, y lo hace desde el hospital: "Viene una profesora y se pone en contacto con tu instituto o cole y van hablando, y me van dando la materia para que yo no pierda el ritmo". El Hospital Universitario Niño Jesús cuenta con varias salas para acoger estas clases.

Durante todo el proceso hospitalario, estos niños como Lorena, establecen una relación muy especial con el equipo sanitario, especialmente con enfermería. Charlamos con Pilar Herreros, Directora de Enfermería del hospital madrileño y nos cuenta que cuando se hacen estudios en los hospitales con los niños ingresados y les preguntan qué ha sido lo mejor de su hospitalización, la respuesta siempre es, las enfermeras.

"Las enfermeras están desde la acogida, hasta el final, en días mejores, en días peores" y su trabajo siempre va más allá de lo protocolario porque por un lado trabajan adecuándose a la edad del niño y enfrentándose "a sus miedos, a sus necesidades, a sus ansiedades" y, por otro lado, deben "conseguir la confianza de los padres". Pilar nos asegura que es clave conseguir esa estabilidad emocional de los padres ya que afecta directamente al estado de ánimo de sus hijos.

Le preguntamos a Pilar, si siente valorada su profesión y es tajante su la respuesta: "No lo suficiente". La enfermera "todavía sigue siendo una figura desconocida". La sensación general sigue siendo una fuerte infravaloración por parte de la sociedad e incluso de las instituciones. Un sentimiento contrario al que expresan los pacientes y familiares que consideran imprescindible el apoyo de estos profesionales durante su proceso hospitalario.

Los niños hospitalizados se enfrentan a duros desafíos físicos y emocionales cada día y es esencial el acompañamiento, y la humanización de los hospitales. Los profesionales recuerdan la la importancia de la investigación médica en pediatría.

