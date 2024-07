¡Cuidado! Si tienes este esmalte en casa, no lo uses, podría ser cancerígeno

Si hay una moda que conquista esa es la de pintarse las uñas. Los esmaltes de múltiples colores triunfan y ya se exponen en miles de tiendas de cosmética. Sin embargo, en muchos casos, los consumidores no saben nada acerca del producto que están comprando. Es por eso que existen ciertos peligros respecto a estos cosméticos.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha hecho público el aviso de que existen varios esmaltes de uñas de la marca N.F.O que contienen sustancias prohibidas y que están enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 sobre productos cosméticos. Las sustancias mencionadas son: tosylamide, formaldehyde y bensophenone y pueden ser cancerígenas.

De esta forma, la AEMPS ha pedido el cese de comercialización de este producto y retirada de todos los esmaltes de uñas que contengan sustancias cuya utilización está prohibida en productos cosméticos. La Agencia ha informado sobre esta medida a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, para su difusión y actuaciones oportunas.

¿Cómo son estas sustancias?

Las tres sustancias expuestas por la Agencia son sustancias peligrosas para la salud. De hecho, tosylamide, que aparece en el esmalte etiquetado como toylamde, se usaba antes como plastificante para mejorar la flexibilidad y durabilidad y está prohibido debido a su característica potencialmente peligrosa para el sistema endocrino, además puede estar relacionado con problemas cutáneos como irritaciones o fotosensibilidad.

Sobre el formaldehido, el Instituto Nacional del Cáncer alega que, cuando hay presencia de éste a niveles que exceden las 0,1 ppm, se pueden presentar efectos adversos como ojos llorosos, ardor en la nariz y garganta, tos, respiración con silbidos, irritación en la piel, etc.

El bensophenone entra dentro de sustancias prohibidas en productos cosméticos y es un potencial agente perturbador del sistema endocrino.

Peligros también en las uñas de gel

Hace unos meses, La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic) alertó de que el esmalte de gel podría estar causando problemas a las personas que usan este tipo de cosmético. Además, se advirtió de que estos problemas "podrían ir a más" debido a la gran popularidad que está ganando este tipo de adorno estético.

La CAMFIC recomienda no hacer uso de estos esmaltes de gel ya que "es mejor" no manipular las uñas. Esta parte de nuestro cuerpo está destinada a proteger, contribuyen a ejercer mayor presión durante el tacto, favorece la manipulación de objetos, etc. Por tanto, no son una zona que se recomiende cubrir con elementos que pueden ser tóxicos.

Destacan que ya se están recibiendo pacientes en los centros hospitalarios que subrayan sufrir problemas y alteraciones en la parte de la piel que toca la uña. Las principales complicaciones son trastornos mecánicos y traumáticos de las uñas, dermatitis alérgica de contacto y lesiones inducidas por rayos ultravioleta (como la parte de la piel que rodea la uña), sangrado espontáneo o dolor.

La mayoría de personas, la manicura que eligen para sus uñas, es la de gel. Una manicura cuyo proceso requiere exposición a luz ultravioleta para el secado. Además, la Asociación Británica de Dermatólogos, ha advertido de las reacciones alérgicas relacionadas con este tipo de uñas y señala un aumento de casos de reacciones alérgicas relacionados con los químicos de estos productos.

