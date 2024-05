¡Atención! Las uñas de gel podrían ser peligrosas

Hoy en día, es muy común que encontremos gente con las uñas pintadas de múltiples colores y con diversas formas. La manicuraes un ritual estético que está a la orden del día y que ya muchos no pueden pasar sin ello. Lo que nunca se tiene en cuenta son las consecuencias que tiene (a parte de las económicas) el embellecimiento de la uña.

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic) ha alertado de que el esmalte de gel podría estar causando problemas a las personas que usan este tipo de cosmético. Además, ha augurado que estos problemas "podrían ir a más" debido a la gran popularidad que está ganando este tipo de adorno estético.

"Es mejor no manipularlas"

La CAMFIC ha asegurado que se recomienda no hacer uso de estos esmaltes de gel ya que "es mejor" no manipular las uñas. Esta parte de nuestro cuerpo está destinada a proteger, contribuyen a ejercer mayor presión durante el tacto, favorece la manipulación de objetos, etc. Por tanto, no son una zona que se recomiende cubrir con elementos que pueden ser tóxicos.

Destacan que ya se están recibiendo pacientes en los centros hospitalarios que subrayan sufrir problemas y alteraciones en la parte de la piel que toca la uña. Las principales complicaciones son trastornos mecánicos y traumáticos de las uñas, dermatitis alérgica de contacto y lesiones inducidas por rayos ultravioleta (como la parte de la piel que rodea la uña), sangrado espontáneo o dolor.

Además, la CAMFIC ha advertido de que ahora, incluso hay 'kits' que permiten hacer el mismo trabajo que deben hacer profesionales de la manicura, lo que conlleva un riesgo aún mayor.

Riesgos de la manicura de gel

La mayoría de personas, la manicura que eligen para sus uñas, es la de gel. Una manicura cuyo proceso requiere exposición a luz ultravioletapara el secado. Además, la Asociación Británica de Dermatólogos, ha advertido de las reacciones alérgicas relacionadas con este tipo de uñas y señala un aumento de casos de reacciones alérgicas relacionados con los químicos de estos productos. El estudio de la Asociación alega que "existe la preocupación de que el cierre de los salones de manicura durante la pandemia pueda estar contribuyendo a que más personas opten por kits caseros, que pueden ser más riesgosos, debido a la falta de experiencia que tiene el público con estos productos".

La manicura de gel contiene el llamado acrilato, que puede presentarse en forma de polvo o líquido. Diversos tipos de esta sustancia han sido prohibidos en EE.UU por la Agencia del Medicamento.

Algunas de las consecuencias de su uno indebido es: pérdida de fortaleza de las cutículas, pérdida de brillo, fragilidad en la uña, envejecimiento prematuro de la piel e incluso cáncer de piel.

¿De dónde viene la manicura?

Pintar las uñas puede sonarnos a algo muy actual, sin embargo, los estudiosos del tema apuntan a que ya hace 3.000 años, se vieron inicios de este tipo de ritual en China y en Egipto. Los primeros usaban una laca de color de uñas que obtenían a raíz de polvo de pétalos de rosa, pétalos de orquídea y alumbre. Los egipcios lo hacían con henna.

En 1800, los más ricos se dejaban crecer las uñas (para mostrar que no trabajaban con las manos) y usaban esmalte para destacarlas aún más. Hoy en día, esta rutina de adornar nuestras uñas sigue más vigente que nunca. Raro es la persona que no lleve sus uñas maquilladas.