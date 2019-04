Los cuatro síntomas para saber detectar un cáncer de páncreas

Algunas de las señales que nuestro cuerpo envía para informarnos de que algo no va bien son el dolor de estómago, la indigestión y la pérdida de peso sin explicación. El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos, con un índice de mortalidad del 99%, debido a que los tratamientos contra la enfermedad no avanzan y a que suele detectarse muy tarde.

Por ello los oncólogos creen que es fundamental que los pacientes sepan identificar los síntomas de esta enfermedad y que acudan al médico lo antes posible al detectar estas señales. En un 80% de los casos el cáncer se detecta de forma tardía, según una guía publicada recientemente por la Fundación para la Excelencia y Calidad de la Oncología (ECO).

La BBC ha publicado una guía elaborada por esta fundación para ayudar a aquellos pacientes de este cáncer tan agresivo:

- Ictericia: coloración amarillenta de la piel por un aumento de bilirrubina en la sangre. Aparece cuando el tumor se origina en la cabeza del páncreas y causa la compresión de la vía biliar.

- Alteración de la glucosa en sangre. El páncreas tiene la función de generar la insulina que controlará el nivel de glucosa en sangre y, si el tumor altera dicha función, se pueden producir descompensaciones de la glucosa en sangre.

- Digestiones pesadas. Es frecuente que el paciente sienta dolor abdominal en la zona del estómago y que se irradie hacia la espalda o bien en forma de cinturón hacia los lados.

- Pérdida de peso. El paciente puede comenzar a perder pero a los pocos meses.También puede perder el apetito.