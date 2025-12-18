Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cancelan operaciones en Canarias por falta de sangre

Sanidad hace un llamamiento urgente ante la falta de donaciones en Navidad.

Donaciones de sangre en Canarias

Donaciones de sangre en Canarias

Gracia López
Publicado:

Como en todos los periodos vacacionales, la Navidad supone un grave problema para los bancos de sangre. Por un lado, los donantes habituales se encuentran fuera de su zona, la gente tiene más obligaciones, están ocupados con las compras de la época y todo eso influye para que disminuyan considerablemente las reservas de sangre. En Canarias además estos días, éstas se han visto reducidas aún más a causa de la borrasca Emilia, que no ha permitido mantener en las calles los puntos móviles de donación. A todo esto hay que sumar la gripe, con una alta incidencia en todo el país.

La situación es tan grave que en algunos hospitales, como el Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, donde los profesionales se han visto obligados a reprogramar las operaciones no urgentes por falta de sangre. Actualmente los grupos más demandados son el 0+ y el 0-, aunque hacen falta reservas de todos los demás.

Donar sangre en Navidad puede salvar vidas

Ante esta situación, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia ha lanzado un llamamiento urgente de colaboración a toda la ciudadanía para que se acerquen a donar sangre en cualquiera de los puntos habitualmente operativos para ello. Pero además, en estas fechas han activado varias unidades móviles en los puntos comerciales más concurridos de las dos islas capitalinas para acercar la donación a las personas y facilitarles así el trabajo. Así podemos encontrarlos estos días en centros comerciales o zonas peatonales de La Laguna en Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria.

Desde la delegación de Canarias de Antena 3 Noticias también nos hemos sumado a esta donación. Déborah Sabina y Gracia López recuerdan con este gesto que con una acción tan simple y rápida, que apenas supone 10 minutos, se pueden salvar vidas. Un acto solidario que para muchas personas puede suponer el mejor regalo de Navidad.

