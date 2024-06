Callo solar: por qué es mentira esta peligrosa moda que provoca daños irreparables y cáncer de piel

"Hoy voy a explicaros cómo conseguir el callo solar, lo ideal es exponerse al sol sin protección". Es el mensaje que se extiende por redes sociales para conocer paso a paso cómo se puede preparar la piel para estas vacaciones. Algunos usuarios de TikTok, recomiendan exponerse al sol a diario, sin aplicar sobre la piel crema protectora, para así crear 'callo solar'. Así han llamado a una supuesta tolerancia al sol que evitará que te quemes cuando te expongas a los rayos ultravioleta.

Esta moda se ha viralizado en las últimas semanas. Algunos incluso recomiendan seguir esta "rutina" durante todo el año para no quemarse cuando llegue el verano, según explican. En algunos vídeos, se ha llegado incluso a proclamar que podemos recibir todo el sol que queramos sin problema "como hacen todos los animales de la faz de la Tierra".

La Organización de Consumidores y Usuarios ha advertido de los peligros que tiene llevar a cabo esta práctica: "Esto es una soberana sandez que está circulando por TikTok, y lo malo es que quien se lo crea y lo practique se pone en peligro. Al contrario, protégete del sol: ya sabes, utiliza crema protectora, ponte un sombrero, gafas de sol... Quemarse no tiene ninguna gracia, y abrir con ello las puertas a un cáncer de piel, menos aún".

Aun así, hay quien nos ha confesado que se ha unido a esta peligrosa nueva moda, como se ve en el vídeo de la parte superior: "Yo no me pongo nunca crema solar cuando voy a la playa, como mucho me pongo hidratante, es lo único". Otros nos dicen que han comprobado en primera persona sus consecuencias: "Se me ponía muy roja, también me han salido manchas por eso, no lo vuelvo a hacer".

Los peligros del callo solar para la salud

Un equipo de Antena 3 Noticias ha entrevistado en Valencia al doctor Onofre Sanmartín, jefe de servicio de Dermatología del IVO, quien advierte de los riesgos que supone seguir esta moda: "Es una barbaridad, la exposición al sol sin protector solar, sea cual sea la época del año, induce un daño de la piel que se irá acumulando con los años y que producirá consecuencias nocivas con el tiempo".

Pero, ¿existe el callo solar? El doctor Onofre asegura que el callo solar no existe: "Nacemos con un capital solar que depende de cómo es nuestra piel. Si la persona tiene mucha capacidad de broncearse es alguien que afortunadamente para ella tiene menos riesgo de desarrollar un cáncer de piel, pero también hay personas que tienen fototipos muy bajos y no van a fabricar nunca melanina que les proteja. Es más, incluso hay personas que fabrican un tipo de melanina, como los rubios o pelirrojos, que no sólo no les protege sino que al recibir la radiación solar se oxida e incluso incrementa el daño que recibe la piel".

¿Se puede preparar la piel para los rayos ultravioleta?

Se puede preparar tomando el sol, pero siempre con protección solar. Además, asegura que existen alimentos que pueden ofrecernos hasta un 10% de protección solar.

Como el doctor Onofre, los dermatólogos advierten que seguir este tipo de recomendaciones puede generar daños en la piel, como manchas, arrugas y, sobre todo, cáncer. Por eso, piden que se regulen este tipo de 'fake news' en redes y que se vigilen estos mensajes que atentan dicen contra la salud pública.

