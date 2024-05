¿Sabemos elegir una buena crema solar? Estos son los trucos de los profesionales

Se acerca el verano y empiezan los anuncios, las campañas y, todo hay que decirlo, los tópicos en relación a la piel y el sol. Desde el que solo se acuerda de la crema cuando va a la playa, hasta el que cree que utilizando protección 50 está completamente cubierto, hay creencias de todo tipo.

A día de hoy, lo único que sí sabemos todos es que el sol puede producir daños irreparables en nuestra piel. Daños que en el peor de los casos pueden incluso derivar en un cáncer.

Hay que saber elegir el protector

Por ello, en este momento del año en el que estamos mucho más expuestos a la radiación, los expertos alertan: "Tenemos que cuidar la piel, es la única que tenemos". Nos lo dice Natalia Romarís, del Centro Naroá, en Noia, A Coruña. "Los principales causantes de los daños celulares que se producen en la piel son los rayos UVB y UVA”, continúa Natalia. De ahí la importancia de que la crema que utilicemos de verdad proteja frente a ellos.

"La gente sabe que hay que protegerse pero a la hora de la verdad no sabe diferenciar un buen producto", explica esta experta. Tanto es así que desde el Centro Naroá han decidido realizar una charla informativa gratuita para, entre otras cosas, enseñar a elegir bien.

"A veces leemos que un protector tiene factor 50 y creemos que es bueno pero cuando ves la formulación te das cuenta de que no tiene todo lo que debería tener", analiza. Digamos que leer la letra pequeña, como casi siempre, es básico.

¿Cómo podemos distinguirlo?, le preguntamos, ¿es posible diferenciarlo sin tener conocimientos específicos? “Hay algunos tips. Es fundamental fijarnos bien en que ponga explícitamente que protege contra los rayos UVB y UVA, tiene que ponerlo en la etiqueta”.

Aquí un primer paso para estar seguros de que nos estamos cuidando correctamente. En primer lugar, ante todo, por salud, y de rebote también por estética: "La protección es la manera de prevenir el envejecimiento cutáneo prematuro y además el bronceado que adquieres es más duradero”.

Que la piel tiene memoria es también uno de esos mantras repetidos hasta la saciedad. ¿Cuánto de cierto hay en él? "Sí, completamente, los daños provocados por la radiación solar son irreversibles. Cuando somos jóvenes puede que se aprecien menos pero según van pasando los años y vamos teniendo más edad se notan”, explica Natalia.

De ahí que cuidar la piel sea una carrera de fondo. "No sólo cuando vamos a la playa, también en una caminata por el monte o mismo por la calle. Realmente tenemos que cuidarnos siempre, todo el año, incluso en invierno, pero más aún en verano".

Tratamientos de radiofrecuencia, vitamina C o incluso una buena hidratación son algunas de las posibilidades que permiten mejorar la piel en aquellos casos en la que ha sido más dañada por el sol. Aún así Natalia Romarís no tiene dudas: "Posibilidades hay, siempre se puede hacer algo para mejorar, pero lo ideal es la prevención, no llegar a ese punto". Ante todo, por una cuestión de salud.

