BlaDimiR, el nuevo sistema para detectar el cáncer de vejiga con un análisis de orina

Puede ser el final de las dolorosas pruebas invasivas a las que se someten miles de pacientes varias veces al año.

BlaDimiR es un sistema de detección del cáncer de vejiga que ha puesto en marcha, por ahora como ensayo clínico, el Hospital 12 de octubre y que permite diagnosticar este tipo de cáncer con solo un análisis de orina. Además va a permitir saber si el tratamiento habitual contra esta dolencia funcionará o no y se evitará así molestias y ayudará a buscar tratamientos alternativos.

"El cáncer de vejiga es el séptimo u octavo cáncer más frecuente a nivel mundial", nos explica la doctora e investigadora del Hospital 12 de octubre Marta Dueñas. "Y a pesar de no ser de los tumores con peor pronóstico, es de los que tiene más alta tasa de recurrencia. Hasta el 70% de los pacientes que sufren cáncer de vejiga recurren, esto es, el tumor reaparece". Por eso los controles y revisiones son más frecuentes, hasta tres o cuatro veces al año, mediante una cistoscopia.

Así se realiza el proceso

En esta prueba invasiva se introduce una cámara al paciente a través de la uretra, y a través de ella el especialista es capaz de ver visualmente la presencia o no del tumor. Esta prueba, además de invasiva y dolorosa, también tiene algunos efectos secundarios. Con el nuevo sistema desarrollado "un análisis de orina servirá para diagnosticar a los pacientes con cáncer de vejiga de una manera no invasiva y que no se someta a procedimientos que no impliquen dolor", apunta el doctor Cristian Suárez, investigador de este ensayo.

"Además parte de este sistema, lo que llamamos BlaDimiR Plus, a través de un análisis de orina, puede predecir qué pacientes se van a beneficiar de la respuesta al tratamiento, que también es un tratamiento que es efectivo en el 50, 60, 70% de los pacientes, pero que tiene muchos efectos adversos y también es bastante doloroso y prolongado en el tiempo. Saber qué pacientes se van a beneficiar antes de este tratamiento permitiría que estos pacientes no sufran este tipo de tratamientos dolorosos sin necesidad y permitiría también que los médicos puedan buscar terapias alternativas de forma precoz para tratar a estos pacientes".

Este sistema con un simple análisis de orina extrae "una serie de biomarcadores, en este caso son un tipo de ácido nucleico, que se llama microarns, y analizamos unos microarns determinados que nosotros hemos caracterizado que pueden dar respuesta diagnóstica o respuesta a este tratamiento". Este equipo de profesionales lleva trabajando en la búsqueda de estos biomarcadores desde el año 2016.

"Hemos llamado a este sistema BlaDimiR de Blader Diagnostic MicroARN, que es la detección de unas moléculas de ácido nucleico pequeño en las muestras de orina directamente ser capaces de hacer un diagnóstico rápido y eficiente de la enfermedad, sin afectación de la vida del paciente y de una manera muy fiel".

El sistema podría llegar a toda España en dos años. Ahora se ha empezado a probar en 1.500 pacientes de distintos centros sanitarios españoles. BlaDimiR es un proyecto de la Unidad Mixta Instituto de Investigación i+12 del Hospital 12 de Octubre y CIEMAT, liderado por la doctora Marta Dueñas Porto y el doctor Cristian Suárez y que además cuenta con el apoyo económico de la Fundación La Caixa.

