Una 'autoprueba' detectará el cáncer de ano desde casa

El cáncer de ano, aunque menos común que otros tipos de cáncer, representa un riesgo significativo para ciertos grupos de la población, especialmente hombres gay, mujeres transgénero y personas no binarias, sobre todo aquellas que viven con el virus de la inmunodeficiencia adquirido (VIH).

A medida que las investigaciones avanzan, se han desarrollado nuevas estrategias para la detección y prevención de esta enfermedad, incluyendo métodos innovadores como el autohisopado y la concienciación en comunidades vulnerables.

El autohisopado

Investigadores de la Facultad de Medicina de Wisconsin en Milwaukee han estado evaluando un método que permite a las personas realizar pruebas en casa para la detección de cáncer de ano. Este enfoque, conocido como autohisopado, consiste en que los individuos recojan una muestra de células anales en su hogary la envíen a un laboratorio para su análisis. Se inspira en técnicas de autorrecolección para el cáncer de cuello uterino que han mostrado resultados prometedores.

El cáncer de ano es poco frecuente en la población general, pero ciertos grupos corren un mayor riesgo. Las pruebas de detección tradicionales comienzan con una prueba de Papanicolaou anal, seguida de un examen digital anorrectal. Si se detectan anomalías, se puede realizar una anoscopia de alta resolución para investigar más a fondo. Sin embargo, el acceso a estos procedimientos puede ser limitado, especialmente para aquellos que pertenecen a comunidades marginadas.

Les agota ir a las citas

En un estudio reciente, se comparó la eficacia del autohisopado en casa con las pruebas realizadas en clínicas. El 89% de los participantes que utilizaron el método de autohisopado completaron la prueba y enviaron sus muestras, en comparación con el 74% de aquellos que acudieron físicamente. Esta preferencia por las pruebas en casa fue frecuente entre las personas con VIH, quienes a menudo experimentan lo que se ha denominado "agotamiento de ir a las citas", según el comité asesor comunitario del estudio.

El doctor Alan Nyitray, investigador principal del estudio, se mostró sorprendido por la gran aceptación del autohisopado. "Esperábamos que los resultados favorecieran los exámenes de detección en casa, porque es lo que observamos en los estudios de cáncer de cuello uterino", comentó. Este descubrimiento sugiere que las pruebas en casa podrían ser una solución viable para aumentar la tasa de detección del cáncer de ano.

Un estigma en la sociedad

El autohisopado no solo ofrece comodidad, sino que también podría ayudar a superar el estigma asociado con el cáncer de ano y las relaciones sexuales anales, que son una vía de transmisión del virus del papiloma humano (VPH). La doctora Jenna Nitkowski, quien ha trabajado en el Centro para la Investigación de Intervenciones sobre el SIDA, señala que la autorrecolección de muestras permite a las personas realizar las pruebas en un entorno donde se sientan más cómodas, reduciendo así el estigma.

Además, las pruebas de detección en casa podrían ser particularmente beneficiosas para las minorías sexuales y de género que residen en áreas con acceso limitado a médicos capacitados. Estos grupos han enfrentado discriminación en el sistema de salud, lo que hace que las visitas al médico sean complicadas y a menudo incómodas. La doctora Sarah Jackson, investigadora de la DCEG, destaca que las pruebas en casa podrían aumentar el acceso a la atención médica para estos colectivos.

El doctor Cameron Haas, de la DCEG, enfatiza la necesidad de formar a los médicos para que informen a sus pacientes sobre los riesgos del cáncer de ano. "Necesitamos pensar en las formas de educar a los médicos para que puedan compartir la información sobre el cáncer de ano con los pacientes que podrían correr riesgo de presentar la enfermedad", dijo.

Superviviente de cáncer

Daniel Garza, un sobreviviente de cáncer de ano, está comprometido con esta causa. Desde que terminó su tratamiento, ha trabajado para concienciar a las comunidades latinas e hispanas sobre la enfermedad. Como embajador del estudio 'All of Us' de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), Garza tiene como objetivo promover oportunidades para que participen en la investigación del cáncer.

Además, forma parte de un comité asesor comunitario para investigadores del NCI y habla en conferencias sobre el cáncer. "Creo que mi historia tiene un propósito", dice Garza. "Si mi historia ayuda a alguien a conseguir atención médica que necesita y encaminar su vida, entonces quiero compartirla".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com