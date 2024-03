Alerta sanitaria: una crema para el pelo provoca insuficiencias renales agudas

Una joven de 26 años ha sufrido tres episodios consecutivos de insuficiencias renales agudas (IRA) como consecuencia del empleo de una crema que contenía ácido glioxílico, y con la que trataba de alisar su pelo y quitarle el encrespamiento.

Son miles los productos capilares que se encuentran a disposición de los consumidores. Esta amplia gama incluye un abanico tanto de precios como de características y usos, pasando de champús a aceites o serums. Esto hace que puedas cambiar y modelar tu pelo a tu gusto, cambiándole el color o la forma.

Siguiendo esta tentadora posibilidad, una joven originaria de Túnez decidió cambiar su pelo realizándose un alisamiento químico, mejor conocido como alisado brasileño. Para ello se aplicó una crema que contenía un 10% de ácido glioxílico. Este producto aseguraba ser una alternativa más segura a las fórmulas de alisado capilar que contienen formaldehído, compuesto del que ya se ha demostrado su toxicidad.

Siguiendo las informaciones proporcionadas por el estudio publicado en 'New England Journal of Medicine', la víctima no tenía problemas previos de salud antes de experimentar las tres insuficiencias, a las que siguieron vómitos, diarreas, úlceras en el cuero cabelludo, fiebre y dolor de espalda. A su vez, después de la exposición a la crema, los niveles de creatinina plasmática de la paciente aumentaron en unos 2,0 g/dl. Estos problemas siempre coincidían con sus visitas al salón de belleza en junio de 2020, abril de 2021 y julio de 2022.

La investigación

Thomas Robert, del Hôpital de la Conception en Marsella, y Emmanuel Letavernier, de la Universidad de la Sorbona en París, han sido los encargados de liderar la investigación que se ha encargado de realizar un exhaustivo seguimiento a los niveles de creatinina plasmática de la joven.

Para llevar a cabo la investigación, se experimentaron con diez ratones que se encontraban divididos en dos grupos. Los ratones que fueron expuestos al ácido glioxílico desarrollaron los cristales que expulsaron en la orina, mientras que el otro grupo, que solo recibió placebo, mantuvo un perfecto estado de salud.

Una de las principales resoluciones de la investigación demuestra que el ácido glioxílico genera alargados cristales que desembocan en la creación de cálculos que impiden que el correcto funcionamiento de los órganos.

Los resultados obtenidos han provocado un gran revuelo en la comunidad médico, sobre todo después de que el Estado israelí ya hubiese alertado acerca de la existencia de 26 pacientes que también presentaban infecciones renales agudas tras someterse a tratamientos de alisado capilar.

La insuficiencia renal aguda (IRA)

La insuficiencia renal aguda, conocida también como lesión renal aguda, sucede cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar los derechos de la sangre, abriéndose la posibilidad de que se acumulen niveles nocivos de desechos que pueden desequilibrar la composición química de la sangre.

La insuficiencia renal aguda se desarrolla rápidamente y puede ser letal, requiriendo un tratamiento intensivo. A pesar de esto, si gozas de buena salud es posible que vuelvas a tener una función renal normal.

Entre los principales síntomas de la insuficiencia renal aguda destacan:

Retención de líquidos.

Disminución de la cantidad de orina.

Fatiga.

Náuseas.

Desorientación.

Debilidad.

Dolor en el pecho.

Convulsiones.

Ritmo cardíaco irregular.

