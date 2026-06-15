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Salud

ALERTA ALIMENTARIA

Alerta alimentaria por listeria en bloques de foie gras con origen búlgaro

La AESAN ya ha alertado de la presencia de Listeria monocytogenes. En el caso de estar embarazada se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo.

Imagen archivo Foie Gras

Imagen archivo Foie GrasEuropa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) ha activado una alerta por la presencia de la bacteria listeria monocytogenes en un lote de bloques de foie gras de pato mi-cuit con origen de procedencia búlgaro y comercializado en España.

Se trata del bloque de foie gras de la marca Capdevila. En concreto, el número del lote afectado es el L26029311821 y su fecha de caducidad es 29 de enero de 2027.

No detallan comunidades autónomas

Cada 'bloc' de foie gras de pato está conservado a temperatura refrigerada y pesa 40 gramos. La alerta de Aesan se produce tras recibir la alerta de las correspondientes autoridades sanitarias del País Vasco a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri).

La información ha sido trasladada al resto de comunidades autónomas para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. La Aesan no ha detallado las autonomías en las que se ha distribuido inicialmente el alimento.

Recomendaciones si se consume

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de ese lote y presentar síntomas como vómitos, diarrea o fiebre, la Aesan recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos.

Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

Como se transmite la Listeriosis

La principal vía de transmisión al ser humano es el consumo de alimentos contaminados, especialmente los alimentos listos para consumo refrigerados con una vida útil relativamente larga, como como los productos de la pesca ahumados, los productos cárnicos tratados por calor y los quesos de pasta blanda.

La contaminación de los alimentos puede ocurrir en cualquier fase en la que el producto sea expuesto al medio ambiente, incluyendo la elaboración, el transporte, la venta al por menor, los servicios de comidas para colectividades y los hogares. En las industrias alimentarias la contaminación a partir del ambiente en el que se procesan los alimentos se produce principalmente por generación de aerosoles durante los procesos de limpieza que pueden favorecer la diseminación de bacterias.

Los alimentos más frecuentemente asociados con la listeriosis son los listos para el consumo refrigerados con una vida útil prolongada.

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