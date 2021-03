82 extremeños se han contagiado de coronavirus tras recibir la segunda dosis de la vacuna

En Extremadura, 82 personas se han contagiado de coronavirus tras haber recibido la segunda dosis de la vacuna. Es decir, el 0,13% del total de extremeños que han recibido la pauta completa.

Desde la Junta de Extremadura señalan que esos contagios ponen de manifiesto que "la vacuna funciona" pero que, en cualquier caso, hay que ser precavidos. "La vacuna es eficaz, aunque no evite al 100% los contagios".

En ese sentido, las autoridades sanitarias señalan que el objetivo principal de la vacuna no es que el sujeto que recibe la dosis no se infecte, sino que no desarrolle síntomas graves de la enfermedad.

Últimos datos de Sanidad

Según los datos publicados por el Ministerio de Carolina Darias, Extremadura registró el miércoles 97 casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, siete menos que el martes, aunque la incidencia acumulada a los 14 y 7 días continuó al alza, con 62,47 y 42,05 casos por cada 100.000 habitantes respectivamente, en una jornada en la que no hubo fallecimientos.

En los hospitales extremeños hay ingresadas hasta ayer 38 personas, dos menos que el martes, de las que siete están en unidades de cuidados intensivos. También se dieron 63 altas, lo que equivale a un acumulado de 68.712 altas.

En nuestra herramienta CuentaVacunas puedes comprobar cómo va el proceso de vacunación contra el coronavirus en España y en los demás países del mundo donde ha comenzado la campaña de vacunación.