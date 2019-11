La playlist de Rosalía para las elecciones generales 2019

Rosalía no deja de cosechar éxitos, este jueves lanzó una nueva canción titulada 'A palé' en la que, como novedad, se atrevió a rapear y el pasado domingo se alzó con un MTV Europe Music Award por su canción 'Con Altura' con J Balvin.

Aunque Rosalía nunca ha querido entrar en el terreno político, algunos títulos de sus canciones recuerdan a los momentos políticos que estamos viviendo y vamos a vivir en estas elecciones generales 2019.

El que gane estas elecciones se sentirá como la catalana en 'Con Altura', aunque será difícil ver a alguno de nuestros políticos poniendo "rosas sobre el Panamera". Más agridulce será el resultado electoral si se confirman los sondeos para Ciudadanos. Albert Rivera y los suyos estarán 'Malamente' si finalmente sacan 20 escaños. Los naranjas obtuvieron 57 escaños en las pasadas elecciones generales del mes de abril.

Aunque aún es pronto para los pactos, todo apunta a que ningún partido político obtendrá los suficientes votos para gobernar en solitario. Por ello, deberán ponerse de acuerdo y comenzar el flirteo​ al puro estilo 'Yo x tí, tu x mí'. Quién sabe si al final a alguno de ellos se le para "el cora" al mirar al otro.

Salga el resultado que salga, los españoles no quieren unas terceras elecciones generales, por lo que nuestros políticos deberán ponerse de acuerdo. No se descarta que algún ciudadano cansado les diga "de aquí no sales" si no os ponéis de acuerdo. La inestabilidad económica preocupa y mucho a los votantes. La pensiones, el precio de los alquileres o de la luz, son temas de actualidad y es que, todos queremos ser millonarios y ver 'billetes de cien'.