La cantante Rosalía ha presentado este jueves una nueva canción titulada 'A palé' en la que, como novedad, se atreve a rapear. Mucho más cruda y agresiva y prescindiendo prácticamente de la delicadeza melódica que la han hecho famosa.

Este lanzamiento, que se produce al cumplirse un año de la publicación de su exitoso segundo disco de estudio, "El mal querer" (2018), ha llegado por sorpresa a las plataformas de 'streaming' tras un único aviso previo en su cuenta de Instagram.

Coproducido una vez más por Rosalía y El Guincho, así como por Frank Dudes, el título del tema hace referencia a los palés que se acumulaban en las afueras de Barcelona donde se crió Rosalía, en una zona dedicada a la fabricación de vehículos pesados. Ese es el universo que ilustra el videoclip que acompaña el lanzamiento de 'A palé' y que sido dirigido por Jora Frantzis, según ha explicado su oficina de prensa.

Tan vistoso y particular como sus anteriores producciones, la artista luce una prótesis dental dorada y una frondosa ceja continua, al estilo de Frida Khalo, bailando y saltando entre "containers" apilados. "Todo lo que me invento me lo trillan / chándal, oro, sellos y mantilla / restos de caviar en la vajilla / Mi Kawasaki va por seguiriyas", canta en la letra de este 'A palé', en un guiño a la influencia estética y musical que ha tenido su irrupción en el panorama musical internacional.

Protagonista de la última edición de los European Music Awards (EMAs) de la cadena MTV, en los que se hizo con un nuevo galardón gracias a "Con altura" junto a J Balvin, Rosalía ha sido además distinguida en el pasado con dos Grammy Latinos por su tema 'Malamente' y dos Video Music Awards (VMA), también de MTV.

El estilo de Rosalía

Ataviada con esta creación decorada con flecos y transparencias, la artista se muestra mucho más cruda y agresiva en este nuevo lanzamiento que en sus anteriores trabajos mientras rapea con prótesis dental dorada y una ceja continua al estilo de Frida Khalo. Para este trabajo el diseñador andaluz ha utilizado como referencia piezas de su última colección, Pomeii SS20.