Pepe: "La unión del equipo será la clave para superar la eliminatoria ante el Barça"

El Real Madrid calienta motores de cara a su primer gran compromiso de la semana. El central del conjunto blanco, Pepe, ha señalado las claves para que el conjunto de José Mourinho pueda superar al Barcelona en el Camp Nou o, al menos, sacar un empate que les de el pase a la final.

La primera clave para al portugués es la unión. "Jugar como un equipo, como nosotros siempre intentamos hacer en cada partido. Si jugamos como un equipo seguramente tengamos muchas posibilidades de poder pasar la eliminatoria, señala Pepe.

Junto a la únión a la que otros jugadores ya se han referido, el '3' del Madrid cree que, si los blancos son firmes a su estilo de juego en el Camp Nou, tendrán muchas opciones de pasar la eliminatoria. "Tenemos que ser fieles a nuestro estilo de juego y hacer las cosas que el míster nos pida y así tendremos muchas posibilidades de ganar el partido", explica el portugués.

El central es uno de los jugadores más queridos por la afición blanca y el portugués está encantado. "Siento como si fuera mi casa. Esta es mi casa, la gente me trata muy bien en la calle y también en el Madrid. Me siento muy contento y la gente está muy a gusto conmigo", comenta el ex del Oporto.

Por último, Pepe elogió a una de las promesas blancas, Varane: "Es un chico superhumilde, con una calidad tremenda. Tuve la oportunidad de poder decirle al principio de la temporada que, para mí, dentro de dos años va a ser uno de los mejores centrales del mundo. Que continúe con la misma humildad y las ganas de aprender todos los días y va a estar ahí. Yo creo que está haciendo las cosas muy bien. Nos ha ayudado bastante en los partidos y tiene un margen de progresión muy grande. Todo esto va a ser muy bueno para él porque es un central de mucha calidad".