Zelenski no se fía de la retirada de las tropas rusas en Jersón: "Rusia no hace regalos"

El presidente de Ucrania se ha pronunciado después de que el Kremlin anunciara la retirada de las tropas rusas en Jersón, y ha sido contundente en su desconfianza sobre "la buena voluntad" de Rusia. Volodímir Zelensk no muestra ninguna satisfacción al respecto, es más, dice que las "emociones deben ser restringidas siempre durante la guerra".

"Nadie va a ningún lado si no se siente fuerte. El enemigo no nos da regalos, no hace 'gestos de buena voluntad'. Zelenski no da detalles de sus operaciones, dice que no va a alimentar las estrategias de su enemigo y pide cautela.

Los movimientos del Kremlin parecen haber tomado otro rumbo. Ahora admite que la situación es complicada. Después del anuncio de la retirada de las tropas en la única capital regional bajo su control en todo el país, así como el repliegue del tercio norte de esa provincia, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha tendido la mano a Ucrania para nuevas negociaciones.

"La federación Rusa está abierta a una negociación , nunca la hemos rechazado Estamos preparados para ello teniendo en cuenta las realidades que se están desarrollando en este momento" dijo Maria Zakharova.

Esta muestra de vulnerabilidad de Moscú no es habitual y choca con el escepticismo de Ucrania. Sí que es verdad que no es la primera vez que Rusia ofrece negociar condiciones, pero sí es la primera vez que lo hace admitiendo una situación poco favorable para el Kremlin. En estos momentos parece que Zelenski tiene la pelota en su tejado y tiene que decidir si acepta o no la negociación, pero de momento no parece que se fíe de las buenas intenciones de Putin.

Cortes eléctricos en Ucrania

Mientras, la población ucraniana ha vivido una noche de restricciones eléctricas. La capital del país, Kiev, y otras 15 regiones han estado sin electricidad por daños causados por los rusos en las infraestructuras ucranianas.

Esto ha generado miedo y temor entre la población que pensaban que podía ocurrir un ataque inminente por parte de los soldados rusos pero Zelenski ha anunciado que las restricciones son "de estabilización" del suministro eléctrico y no se deben a "paradas de emergencia".

Zelenski recuerda a la población que los cortes eléctricos suelen ser avisados el día anterior, por lo que si se quedan sin luz en las viviendas o empresas y no les ha avisado previamente, deben acudir a autoridades locales.