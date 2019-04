"We are totally de acuerdo", la presidenta de la Federación Española de Vela emula a Ana Botella

Es inevitable acordarse del famoso "relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor" de Ana Botella al escuchar el "We are totally de acuerdo" de la presidenta de la RFEV. Ocurrió en a Asamblea Mundial de Sarasota (Estados Unidos). En ella se estaba debatiendo los cambios en la vela para los Juegos Olímpicos de París 2024

El inglés también ha complicado la vida, en alguna ocasión, a Mariano Rajoy. Pero los problemas con el idioma anglosajón no existen solo en el ámbito político. Sergio Ramos se atrevió con el inglés en una felicitación navideña pero su pronunciación acabó convirtiéndose en el viral de las fiestas. Al igual que Raúl González Blanco, que quiso impulsar la candidatura olímpica de Madrid 2016, pero su inglés no convenció a los miembros del COI .