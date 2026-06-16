Vladimir Putin convoca elecciones legislativas para el 20 de septiembre

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado este martes un decreto para las próximas elecciones legislativas del país que se celebrarán el próximo 20 de septiembre. Por primera vez desde el inicio en febrero de 2022 de la invasión rusa de Ucrania, participarán electores de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

"Se convocan las elecciones de diputados para la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia para la nueva legislatura el 20 de septiembre de 2026", recoge el decreto que resalta que la decisión se fundamenta en el artículo 5 de una ley federal aprobada en febrero de 2014.

"El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación oficial", apunta el documento, firmado por Putin y publicado en el portal de información legal de Rusia.

Putin alerta de influencias extranjeras

El propio Putin alertó en abril de la posibilidad de que los "adversarios extranjeros" de Moscú intenten influir en las elecciones a la Duma Estatal, la Cámara Baja de la Asamblea Federal bicameral, al tiempo que manifestó que los comicios "se desarrollarán en condiciones difíciles".

"Los adversarios, especialmente extranjeros, intentarán aprovechar cualquier oportunidad para dividir y desestabilizar la sociedad rusa", argumentó. Palabras de alerta tras anunciar que podrán votar los residentes en las zonas de las "cuatro regiones históricas reunificadas", es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

En septiembre de 2022, apenas unos meses después del comienzo de esta parte de la guerra, Moscú celebró un referéndum en estas cuatro provincias, cuya adhesión no fue reconocida internacionalmente.

Putin pierde apoyos

La intención de voto del partido oficialista Rusia Unida ha caído en los últimos meses por debajo del 30 % y se acerca al mínimo histórico del 26,4 % de agosto de 2021.

Los motivos principales son la guerra y las ataques con drones, la caída del nivel de vida debido al encarecimiento de la cesta de la compra y, principalmente, los cortes de internet.

Rusia Unida, partido político de Vladimir Putin, no ha anunciado por el momento su programa electoral, que depende directamente de la situación en el frente, los indicadores económicos y el control de internet.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, publicó esta semana un mensaje en el que situó en un 22 % la intención de voto de Rusia Unida, partido que logró casi el 50 % de los votos en las últimas legislativas en 2021.

El partido del Kremlin se ve beneficiado tradicionalmente por la baja participación, especialmente en las grandes ciudades, debido a la negativa de muchos rusos liberales críticos con Putin a acudir a las urnas.

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