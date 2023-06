VIDEO: Varios miembros de la Guardia Real Británica se desmayan por el calor en pleno desfile militar

Reino Unido ha vivido este sábado 10 de junio el día más caluroso del año, con temperaturas por encima de los 30 grados. Un calor extremo que ha podido con la inquebrantable resistencia de algunos miembros de la Guardia Real Británica a los que, desde luego, sus famosos sombreros de casi 1 kilo de peso no les han ayudado.

1.500 soldados en un pase militar con un calor extremo

El Príncipe Guillermo ha ocupado el lugar de su padre durante el accidentado ensayo. Hasta 1.500 soldados han participado en este pase de revista militar en medio de la alerta por las altas temperaturas. La capital es foco de la primera alerta sanitaria por calor de todo el año. Ahora mismo está en nivel ámbar, el segundo de tres. Lo más increíble es que no se habían alcanzado los 30 grados en Londres tan pronto desde hace una década. Una temperatura que en esta ciudad se nota mucho por la humedad y la polución.

Mareos y desmayos de miembros de la Guardia Real

Son unas imágenes que no dejan indiferente a nadie porque es algo que ni mucho menos se ve todos los días. Es realmente impactante ver a un agente de la Guardia Real Británica tirado en el suelo, desvanecido, sin soltar siquiera su instrumento, que parece que intenta, incluso, seguir tocando mientras está a punto de perder el conocimiento.

La norma obliga a sus compañeros a no atenderles

Los que se encuentran a su alrededor no es que no les importe, pero es que la norma les obliga a ignorar que su compañero se acaba de desplomar por el intenso calor. Por fin aparecieron los asistentes con la camilla, algo tarde eso sí, pero la obligación del guardia le hace recomponerse. Algunos pueden, otro no, es el caso de un compañero suyo que no pudo hacer lo mismo. Hasta dos cayeron desmayados tras tantas horas al sol, sin descuidar su firme postura y su increíble aguante y entereza.

Un casco de medio metro de altura y casi 1 kg de peso

El casco de piel de oso de 45 cm de altura y un kilo de peso provocó que cayeran varias más. Algunos más tuvo que ser incluso trasladado en camilla mientras el público, abanico en mano, aguanta como puede. Fue un ensayo accidentado para los más de 1.400 militares a los que el príncipe Guillermo ha pasado revista este sábado, y sobre todo, ha agradecido el esfuerzo bajo el sol a todos y cada uno de ellos.

La prensa inglesa dice que hace más calor que en España

Durante todo el día los londinenses han tomado parques, plazas e incluso fuentes para sobrellevar el día. La prensa inglesa destaca que hace más calor que en España y la Agencia de Seguridad de la Salud pide cautela para no saturar los servicios sanitarios. Y ojo, las temperaturas durarán hasta la próxima semana.