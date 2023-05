Vídeo: El tenso encuentro entre un oso negro y un profesor en Estados Unidos

Un profesor estadounidense salió de su trabajo cuando de repente empezó a escuchar unos ruidos muy extraños que procedían de un contenedor. Decidió acercarse y fue entonces cuando vio algo completamente inesperado, un oso negro salió del cubo de basura que había en la puerta trasera de la escuela en la que trabaja. Parece de película, aunque fue realmente lo que sucedió.

El vídeo del momento

El encuentro entre el animal y el hombre fue captado por una cámara de vigilancia. En el clip se ve el momento en el que los dos se miran y se quedan paralizados -solo un segundo- para después huir el uno del otro, algo muy curioso. El animal se asustó y salió corriendo.

La compañera de trabajo del hombre -que abrió el cubo- le miraba entre risas por el momento de tensión que vivieron. Es más, el profesor jadeaba del cansancio que le había producido este momento tan surrealista.

"Nunca he estado tan cerca de uno"

James Marsh, el profesor, usó una barra metálica para abrir el contendor con mayor seguridad, una barra que tiró al salir corriendo. "Las cosas grandes van en un contendor de basura, pero no esperas que salga nada tan grande. No he estado tan cerca de uno -un oso- y dudo que mucha gente lo haya hecho" , dijo Marsh a los medios estadounidenses. Por suerte, todo se quedó en un susto y sobre todo en una anécdota que el profesor compartió con sus alumnos, que no pudieron aguantar la risa al ver el acto 'heroico del hombre'.

Sustos con animales

No es la primera vez que esto sucede, ha habido otras ocasiones de encuentros 'tensos' con animales salvajes en Estados Unidos. Habitualmente son casos en los que los animales huyen de los recintos donde están y acceden a la zona de la civilización. Uno de estos casos fue el que sucedió en Carolina del Norte, cuando un oso entró en una terraza asustando a las personas que había en ese momento allí.

Más osos en España

En España hace poco los osos estaban en peligro de extinción, pero ahora el número de cachorros ha aumentado y hay récord de osos pardos en los Pirineos. El GSTOP ha indicado que la población de osos en los Pirineos sigue incrementándose, hay 76 ejemplares y 13 nuevas crías.