Vídeo: el Fagradalsfjall, en Islandia, comienza a expulsar lava tras colapsar el cono

Islandia es un país que destaca, sobre todo, por su elevada actividad volcánica. Por esto, la población no se ha alarmado cuando el volcán Fagradalsfjall ha comenzado a expulsar lava después de que el cono colapsara.

Este volcán se encuentra en una zona prácticamente deshabitada, pero muy cerca de Reikiavik, la capital islandesa. La erupción ha comenzado después de numerosos terremotos en la zona, algo que tampoco sorprende a la población. Y es que, Islandia se encuentra justo en el lugar donde confluyen las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia.

Las autoridades han instado a la población que se mantenga al margen del volcán, ya que hay riesgo de que existan niveles "peligrosamente" altos de gases volcánicos. Sin embargo, han sido unos cuantos los que se han acercado al Fagradalsfjall para conseguir la mejor foto.

Otras erupciones

No es la primera vez que el volcán Fagradalsfjall escupe lava -y, desde luego, seguro que esta no es la última-. En marzo de 2021 y en agosto de 2022 se registraron sus dos últimas erupciones. En ninguna de estas ocasiones hubo heridos, aunque sí que se llegó a temer por la seguridad de los vuelos que salían del principal aeropuerto de Islandia, muy cercano a la zona del volcán. Finalmente, estos vuelos no se vieron afectados, como sí que sucedió en 2010 y que llegó a suponer un gasto de más de 1.270 millones de euros.

¿Actividad turística?

Por curioso e increíble que parezca, los más aventureros han convertido un volcán en erupción en una actividad turística. Es más, desde algunas agencias de viaje se pueden incluso organizar viajes en helicóptero por 300 euros. Si se quiere vivir de cerca esta experiencia, pero se prefiere una opción más barata -aunque mucho más arriesgada-, uno se puede acercar al volcán incluso en coche.

A pesar de lo peligroso que resulta aproximarse a los ríos de lava que salen de un volcán en erupción, el explorador español, Ramón Larramendi, ha visitado este Fagradalsfjall en numerosas ocasiones. Este aventurero define la sensación como si estuvieras "viendo con tus propios ojos el origen del mundo". Además, ha llegado a asegurar que "es el Apocalipsis, no hay palabras para describir lo que es ver todos los ríos de lava moviéndose".