Trump asegura que "están hablando" con Cuba y México descarta una intervención militar estadounidense

El presidente estadounidense suaviza su tono sobre La Habana tras hablar con Sheinbaum; Cuba admite solo contactos técnicos y en México queda "descartada" una intervención militar.

Imagen de archivo de Claudia Sheinbaum.Europa Press

Irene Delgado
Publicado:

En cuestión de horas, Donald Trump pasó de lanzar un ultimátum a las autoridades de Cuba a asegurar que "están hablando" con La Habana. El giro del presidente estadounidense coincidió con una conversación telefónica con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y con un desmentido público del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que negó esas conversaciones aunque tendió la mano al diálogo.

La llamada con Sheinbaum

Esta vez la charla no fue presencial, sino telefónica y breve. "Él tenía cosas que hacer, no fue tan larga, fueron como 15 minutos", explicó Sheinbaum, quien calificó el intercambio como "bien, muy bien".

A su vez, la mandataria insitió en que quedaba descartada una intervención terrestre estadounidense en México y explicó que Trump insistió en ofrecer su ayuda en materia de seguridad, pero sin resultados concretos.

La presidenta mexicana subrayó que la conversación sirvió para reafirmar un marco de colaboración y coordinación con respecto a las soberanía y que continúan "trabajando conjuntamente en ese marco".

Seguridad y límites

Sheinbaum señaló que buscó la llamada después de que Trump expresara en varias ocasones su interés en una mayor participación en la seguridad en México. Además, defendió el diálogo directo frente a los mensajes públicos y rechazó adoptar el término "narcoterrorismo" para la delincuencia organizada.

"Nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo, terrorismo tiene que ver directamente con acciones contra el gobierno, dichas y otros esquemas. Entonces, no está en el marco de nuestra legislación llamare así", afirmó.

Cuba en el centro

En paralelo, Trump aseguró que no haría falta mediación porque están hablando con Cuba. Sin embargo, Díaz-Canel lo negó en redes sociales y precisó que solo existen contactos técnicos en el ámbito migratorio, aunque expresó disposición al diálogo.

Sheinbaum, por su parte, se ofreció para intermediar con Cuba, mientras que en las calles de La Habana, el escepticismo domina ante una posible intervención militar estadounidense. "Si entró en Venezuela por esa vía es porque habían cosas turbias", comentó un ciudadano al recordar la reciente intervención de Washinton en Venezuela.

Finalmente, mientras las conversaciones entre gobiernos continúan, en Cuba algunos ciudadanos aseguran estar preparados para subsistir incluso sin el petróleo venezolano.

