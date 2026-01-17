Diosdado Cabello contactó con el Gobierno de EE.UU. meses antes de la captura de Nicolás Maduro

La Agencia Reuters asegura que el Ministro del Interior Diosdado Cabello estuvo en contacto con la administración de Trump meses antes de la caída de Nicolás Maduro. Los servicios de inteligencia estadounidenses solicitaron a Cabello, que no usara las fuerzas de seguridad para atacar a la oposición venezolana. El contacto con la Casa Blanca continuó días después de la destitución de Maduro.

Abren embajadas

Washington y Caracas avanzan en la reapertura de sus embajadas. El hijo de Nicolás Maduro, Nicolasito, está de acuerdo con mantener relaciones con EE.UU. y considera de vital importancia el desarrollo de la diplomacia en ambos países. Por otro lado lado, la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, asegura que el petróleo venezolano se usará para el crecimiento del país, y que no existe "ninguna agenda extraterrestre oculta ni secreta en esta historia. Esa es la pura verdad. "Aunque según un último estudio de Naciones Unidas, uno de cada cuatro venezolanos necesita ayuda humanitaria.

Deportaciones EE.UU.-Venezuela

Hoy hemos visto por primera vez, desde la captura de Maduro, un vuelo con 199 ciudadanos venezolanos, que han sido deportados desde Estados Unidos hasta Venezuela. Mientras tanto, en las calles de Caracas, continúan las protestas, algunos piden la liberación del expresidente, y otros exigen la excarcelación de los presos políticos. Entre los encarcelados, algunos profesores universitarios. Para los familiares es un calvario no tenerles cerca, y no verles salir, a pesar de las liberaciones de las últimas semanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.