Al menos un muerto y 19 heridos en un atropello masivo contra una protesta supremacista blanca en Charlottesville

Una persona ha muerto después de que un coche irrumpiera contra un grupo de personas en Charlottesville (Virginia), donde han tenido lugar choques violentos por una marcha de blancos supremacistas.

Al menos otras 19 personas, según el hospital, han resultado heridas. La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) había verificado previamente en su cuenta oficial de Twitter, las imágenes del atropello, efectuado según testigos por un turismo plateado que se abrió paso entre los manifestantes a toda velocidad, antes de colisionar contra una camioneta.

El conductor ya ha sido detenido, según las autoridades, aunque solo se le ha identificado como "un hombre". La Policía de Charlottesville se ha incautado del vehículo, un Dodge Charger, que el conductor abandonó en una zona cercana al atropello, del que se dio a la fuga.

Charlestonville se encuentra ahora mismo bajo estado de emergencia por los fuertes enfrentamientos entre grupos supremacistas blancos y neonazis contra integrantes de movimientos de extrema izquierda.

Los supremacistas se habían concentrado para protestar contra el derribo de la estatua del general confederado Robert E. Lee y símbolo de la era esclavista del Sur de Estados Unidos, tal y como habían ordenado las autoridades de la ciudad.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4