Famosos como Hugh Jackman apoyan al niño que llora sin consuelo por sufrir bullying: "Tienes un amigo en mí"

El llanto de Quaden Bayles no ha dejado indiferente a nadie y varios famosos han querido mostrar su apoyo y cariño a este niño australiano de 9 años que ha conmovido al mundo por el bullying constante que recibe en el colegio.

Su madre compartió en redes sociales un vídeo en el que se ve desconsolado al pequeño al salir del colegio. Quaden sufre acondroplasia, una forma de enanismo y su enfermedad es la excusa perfecta que tienen sus compañeros para acosarle todos los días.

Desde que se ha denunciado esta situación han sido varios los famosos que han querido decirle a Quaden que no está solo. Actores como Hugh Jackman o Jeffrey Dean Morgan han compartido vídeos en sus redes sociales uniéndose al hastag #WeStandWithQuaden.

"Pase lo que pase tienes un amigo en mí" le dice Hugh Jackman que le da un mensaje de ánimo recordándole que es "más fuerte de lo que cree", y sentencia: "El acoso no está bien, punto".

Jeffrey Dean Morgan le ha dicho: "Tienes amigos, incluido yo. Soy tu amigo. Todavía no me has conocido, pero veremos si podemos cambiar eso".

También el cómico Brad Williams se ha implicado de lleno en la causa y ha creado una plataforma para recaudar fondos y poder lograr que Quaden viaje con su familia a Disneyland.