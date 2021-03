Varias mujeres agreden y tosen sobre conductor de Uber que les pedía usar mascarilla

Nuevo caso de irresponsables en plena pandemia, en este caso en San Francisco, en California. Tres chicas han protagonizado una lamentable escena en la que tosen y agreden a un conductor de Uber cuando éste les pide que se pongan la mascarilla contra el coronavirus.

La escena no puede ser más desagradable. Subhakar Khadka, conductor de un Uber, aguanta a esas tres chicas que no querían ponerse la mascarilla... Y no solo eso: le tosen, le gritan y hasta le intentan quitar el móvil.

Gas pimienta

Finalmente se ponen agresivas y es entonces cuando le quitan la mascarilla al conductor. Literalmente se la arrancan de la cara. Siguen insultando al conductor, que con paciencia insiste en que se apeen del coche. El conductor ha contado a la policía que una de las chicas incluso le roció con gas pimienta. Las tres huyeron del lugar nada más salir del coche.