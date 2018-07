Una usuaria de Reddit descubre que Bill Gates es su amigo invisible al abrir una caja llena de regalos

Una afortunada usuaria de Reddit, una web que cada año celebra un evento de intercambio de regalos secreto, se ha quedado impactada al descubrir que Bill Gates era su amigo invisible. El co-fundador de Microsoft llevar participando en el evento de regalos durante los últimos años.

Aerrix, la usuaria de Reddit, recibió una enorme caja a primera hora de la mañana, según publica el diario Mirror. Al abrirla descubrió que estaba llena de regalos, ya que había sido un multimillonario el encargado que comprar todos esos obsequios. Aerrix ha compartido en su cuenta lo feliz que se siente después de haber recibido esta sorpresa.

Los regalos han sido:

- Una nota personal y acompañada de una imagen del mismo Bill Gates.

- Una manta de Legend of Zelda y una réplica de su espada.

- Varios juegos de Xbox One, entre ellos: Minecraft, Rise of the Tomb Raider y Halo 5: Guardianes

- Tres mandos de edición limitada de Xbox One.

- Un par de zapatillas de Harry Potter.

- Un libro de cocina cajún.

- Tres de las películas favoritas de Bill Gates.

- Una edición clásica de Nintendo.

- Un marco de fotos de Legend of Zelda con un montaje de Bill Gates, junto Aerrix y su marido.