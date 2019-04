Una de las testigos del naufragio de Missouri: "El capitán nos dijo: no os preocupéis por los chalecos salvavidas, no los vais a necesitar"

"He perdido a todos mis hijos, a mi marido, a mi suegra, a mi tío, a mi cuñada, que era como mi hermana y he perdido a mi sobrino. Estoy bien, pero esto es muy duro", declaraba Tia Coleman desde su cama en el hospital de Branson.

Es una de las pasajeras que viajaba en la embarcación turística naufragada en Missouri. Ella viajaba junto con diez miembros de su familia, de los cuales sólo ha sobrevivido su sobrino.

Coleman ha asegurado que su marido "querría que el mundo supiera" que cuando estaban en el agua, el capitán de la embarcación les dijo que no se pusieran los chalecos salvavidas, un gesto que podría haber salvado la vida de muchas de las víctimas. "El capitán nos dijo: no os preocupéis por los chalecos salvavidas, no los vais a necesitar. Así que nadie se los puso porque escuchamos al capitán y nos dijo que nos quedásemos sentados", ha explicado Coleman. "Cuando llegó la hora de cogerlos era demasiado tarde. Creo que mucha gente habría sobrevivido de haberlos cogido", ha apuntado.

El capitán del barco se encuentra entre los 14 supervivientes. La embarcación volcó y naufragó el jueves por la tarde en el lago Table Rock de Missouri supuestamente a causa de los fuertes vientos que azotaron el área. El Servicio Meteorológico registraba vientos sostenidos de más de 65 kilómetros por hora y máximos de hasta 100 kilómetros por hora afectaron al área a la hora del accidente. Unas condiciones que desaconsejaban la navegación.