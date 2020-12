Un vecino de Sevilla convierte su hogar en 'La Casa de la Navidad'

Los meses del confinamiento han dado para mucho, sobre todo aquellas personas que no tenían nada que hacer y el aburrimiento llenaba sus días. Pero ese no ha sido el caso de un vecino de la localidad sevillana de Tomares, que en junio, ha encontrado una curiosa forma de entretenerse en su casa: comenzar en verano a preparar la decoración navideña.

Ahora que las navidades están a la vuelta de la esquina y que la mayoría de pueblos y ciudades ya han encendido las luces, las estanterías del supermercado y las tiendas se han llenado de turrones y polvorones, es la hora de sacar la decoración de Navidad y lucir toda la casa con motivos propios de estas fechas. Luces, guirnaldas, el árbol y hasta el Belén están presentes en muchos hogares

A este vecino sevillano no le ha pillado el toro, pues medio año antes de la llegada de la Navidad, ya comenzó a crear todo tipo de decoración navideña 'do it yourself', o lo que es lo mismo, con sus propias manos, para llenar desde los marcos de las puertas y ventanas, las paredes o incluso los interruptores de la luz. Ningún rincón de su hogar se escapa de ser decorado.

Aunque estas fiestas serán diferentes, debido a la pandemia del coronavirus, decorar nuestra casa con luces y guirnaldas, nos puede ayudar a darle un poco más de alegría a esta Navidad atípica.