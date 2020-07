Un hombre embiste su vehículo contra grupo de personas en una manifestación antirracista en Colorado

Un hombre ha embestido con su vehículo a los manifestantes en Aurora, un suburbio de Colorado. En respuesta a ese atropello, un manifestante ha comenzado a disparar hiriendo a una persona. Tensión también en Seattle, donde los manifestantes han protagonizado enfrentamientos, incendios y otros altercados. La policía ha detenido a medio centenar de personas.

Al menos dos personas acabaron heridas de bala por un manifestante que intentó disparar contra el vehículo que había atravesado una multitud que había ocupado una autopista interestatal durante una marcha de Black Lives Matter en Aurora, Colorado, medios locales reportado.

Según un afiliado de NBC, cientos de manifestantes se habían reunido en la I-255 para una marcha para exigir justicia para Elijah McClain y para solidarizarse con los manifestantes que, durante días, se han enfrentado con agentes federales de la ley en Oregon cuando un jeep azul Llegó corriendo por la carretera en dirección a la multitud.

Las imágenes aéreas mostraron a los manifestantes saltando del camino mientras el conductor aceleraba.

Los medios informaron que el conductor no golpeó a nadie y que el jeep fue remolcado por la policía después del incidente. McClain, de 23 años, caminaba por una calle en Aurora en agosto de 2019 cuando tres agentes se le acercaron con informes de un hombre que actuaba sospechosamente, aunque no había cometido ningún delito. Los oficiales sometieron a McClain con el estrangulamiento carotídeo. Durante el enfrentamiento, McClain dijo que no podía respirar, según grabaciones de audio publicadas por la policía. Los paramédicos luego le inyectaron el sedante ketamina. McClain cayó en coma y murió días después.

Un fiscal local se negó a presentar cargos contra los oficiales o paramédicos, citando una autopsia que enumeró la causa de la muerte como indeterminada.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, nombró a un fiscal especial para revisar el caso, y esta semana el FBI y el Departamento de Justicia de EE. UU. Dijeron que están investigando si se violaron los derechos civiles de McClain.

La muerte de McClain, que volvió a la fama tras la asfixia del 25 de mayo en la custodia policial de George Floyd por Minneapolis, se ha convertido en un grito de guerra en las protestas nacionales contra la brutalidad policial y el prejuicio racial en el sistema de justicia penal de los Estados Unido