Última hora del terremoto en Turquía y Siria, vídeo en directo: hay centenares de muertos y heridos

El alcalde de Kahramanmaras, Hayrettin Gungor, la región donde ha tenido lugar el epicentro, asegura que la situación es un "desastre" e informa de que las autoridades "están sobre el terreno con todas sus capacidades".

Además, lanza una petición a la ciudadanía de que no se agolpe para no alterar el tráfico: "Nuestra petición a los ciudadanos es que no se agolpen y no alteren el tráfico. Necesitamos ayudar a los equipos (de búsqueda y rescate)".