Última Hora de la Guerra de Ucrania, en directo: EEUU sanciona a más de un centenar de individuos de 20 países relacionados con la guerra

Rusia alertó este jueves que no prorrogará el acuerdo del grano, que permite exportar alimentos a través del mar Negro, si no hay progresos en el cumplimiento de los compromisos que se desprenden del memorándum suscrito por Moscú y la ONU. "Sin progresos en la solución de cinco problemas sistémicos (...) no se puede hablar extender la Iniciativa del mar Negro (el acuerdo del grano) después el 18 de mayo", confirmó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado de prensa.