Última hora de la guerra entre Rusia y Ucrania, en directo hoy: Al menos 4 muertos en varios ataques rusos

Desde Ucrania, el ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, ha telefoneado a Antony Blinken para agradecer el apoyo. En un mensaje en su perfil de la red social X ha contado parte de esa conversación. "He hablado con Blinken (...) y he agradecido a Estados Unidos su crucial ayuda militar, en particular el muy eficaz ATACMS, y enfaticé la importancia de que siguieran entregándola". Kuleba también ha resaltado el "continuo liderazgo" estadounidense en el apoyo internacional a Ucrania en su lucha contra "la agresión y el terrorismo" de Rusia.