Twitter pide a un tribunal de EEUU que desestime la demanda por los despidos masivos de Elon Musk

Este miércoles, Twitter ha solicitado a un tribunal federal de California que no haga caso a la demanda que han llevado a cabo más de un centenar de antiguos empleados de la empresa, con motivo de los "despidos masivos" que realizó el excéntrico magnate Elon Musk pocos días después de comprar la red social.

Twitter tilda de "imprecisa" la demanda

Los abogados de Twitter han alegado que la situación de los exempleados no es tan parecida y, por consiguiente, no cumplen con las condiciones necesarias para que la demanda sea considerada colectiva, tal y como informa el 'New York Post'.

Por otro lado, los abogados han criticado el contenido de la demanda, la cual han calificado de "vaga e imprecisa". En este sentido, señalan que los demandantes no definan una clase o rango de empleados en concreto, sino que únicamente se refieren a "otros trabajadores de Twitter en situación similar".

El mismo medio también apunta que la demanda engloba tanto a trabajadores que ya no están en la empresa como a muchos empleados que estarían en una situación parecida, ya que serán despedidos a inicios del año que viene. Por estos motivos, han solicitado que el caso sea desestimado o llevado al tribunal del estado de Delaware.

Por su parte, el grupo demandante asegura que no bajará los brazos. "Estamos listos para luchar contra ellos uno por uno, en nombre de potencialmente miles de empleados si eso llega a ser necesario. Elon Musk no está por encima de la ley", ha compartido en un mensaje citado en Twitter la abogada que representa a los empleados, Shannon Liss-Riordan.

Estas demandas llegan después de que, con la compra de Twitter por parte de Elon Musk, se despidiera a prácticamente la mitad de la plantilla.