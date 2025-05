Trump ve a Putin "cansado" de la guerra en Ucrania y cree que Zelenski tiene cada vez menos margen de maniobra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado la erosión que ha generado la guerra en Ucrania en los presidentes ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, uno "cansado" de un conflicto que ha deteriorado su imagen y el otro cada vez más lastrado por sus constantes peticiones de ayuda. Así se ha referido en una entrevista a la cadena 'Fox'.

"Creo que Putin está cansado de todo esto y para él no pinta bien", ha declarado Trump. "Hay que pensar que si sus tanques no se hubieran atascado en el barrio de camino hacia Kiev la guerra habría terminado en cinco horas", ha añadido.

Trump insiste en que el presidente ucraniano está prolongando una situación cada vez más asfixiante. "Es lo que digo siempre sobre él: no tiene las cartas en la mano. Está enfrentándose a un ejército enorme y sus habilidades están disminuyendo", ha indicado.

"A mí Zelenski me parece el mejor vendedor del mundo. Mucho mejor de lo que soy yo. Cada vez que viene a Washington se vuelve a casa con 100 millones de dólares", ha añadido Trump. "El dinero es el dinero. No hay nada que más me reviente que ver todo este dinero desparramado", ha añadido.

Nueve muertos en Ucrania

Las declaraciones del presidente estadounidense llegan tras las negociaciones de Ucrania y Rusia en Estambul y de que el Kremlin bombardee un autobús en las inmediaciones de Bilopillia, en la región ucraniana de Sumy, donde han muerto nueve personas. Las autoridades locales han denunciado que no se trata de "un simple bombardeo", sino de "un cínico crimen de guerra" del Ejército ruso.

Las autoridades policiales han informado asimismo de que ya han desplegado sobre el terreno un equipo de investigación que está "documentando las consecuencias del bombardeo, recogiendo pruebas y registrando todo rastro criminal". "¡Todo para que cada culpable sea encontrado y llevado ante la Justicia!", han sentenciado.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, ha denunciado un "atroz ataque", que representa un "crimen de guerra deliberado y bárbaro". "En lugar de poner fin a las matanzas ya, como proponen Estados Unidos, Europa, Ucrania y otros, Putin continúa librando una guerra contra los civiles", ha lamentado el ministro.

