Trump justifica su propuesta de poner inyecciones de desinfectante: "Hablaba sarcásticamente"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que estaba hablando "sarcásticamente" cuando sugirió que las inyecciones con desinfectante podrían ser un tratamiento contra el coronavirus, una idea que ha generado una fuerte polémica y rechazo entre la comunidad médica en EE.UU. "Estaba haciendo una pregunta sarcásticamente a los reporteros como usted, simplemente para ver qué ocurriría", afirmó Trump al ser preguntado por esa afirmación durante un acto en la Casa Blanca, en el que firmó un nuevo plan de rescate de casi 500.000 millones de dólares para ayudar a hospitales y empresas frente al coronavirus.

La explicación de Trump no encaja con la proporcionada poco antes por su portavoz, Kayleigh McEnany, quien se limitó a indicar que eran los medios de comunicación quienes habían "sacado irresponsablemente de contexto" las palabras del presidente. La afirmación de Trump generó una fuerte controversia y llevó incluso a la compañía que fabrica el desinfectante de limpieza Lysol a emitir un comunicado en el que advierte de que sus productos no deben ingerirse o inyectarse en el cuerpo humano "bajo ninguna circunstancia".

Preguntado por si recomienda en efecto eso, Trump respondió: "Por supuesto que no", pero añadió: "Sí creo que el desinfectante podría tener un muy buen efecto en las manos". Trump insistió en que él "no es médico" y eso es algo que los pacientes tienen que tratar con sus doctores, pero esta no es la primera vez que promueve un posible tratamiento del coronavirus en sus ruedas de prensa diaria. Después de que Trump exaltara los buenos efectos de la hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria que sí se está usando en algunos pacientes de COVID-19, pero que aún forma parte de ensayos clínicos, un enfermo de coronavirus murió en Arizona después de ingerir una versión de ese químico que no estaba diseñada para el consumo humano, sino para limpiar acuarios.