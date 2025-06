Trump desmiente los informes y asegura que las "instalaciones nucleares de Irán están completamente destruidas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que las ofensivas militares contra instalaciones nucleares iraníes fueron "completamente exitosas", contradiciendo los informes de inteligencia que indican que el programa atómico de Teherán solo se ha visto afectado de manera temporal.

Desde La Haya, en la que ha tenido lugar la cumbre de la OTAN, Trump a criticado a la 'CNN' y al 'The New York Times' y los ha acusado de "coludirse" para restar mérito al operativo. "Noticias falsas CNN, junto con el fracasado The New York Times, se han unido para intentar degradar uno de los ataques militares más exitosos de la historia. ¡Las instalaciones nucleares de Irán están completamente destruidas!", ha escrito en su red Truth Social.

Sin embargo, un informe preliminar de la comunidad de inteligencia estadounidense citado por ambos medios sostiene que el impacto real de los bombardeos del fin de semana fue limitado. Según el documento, las acciones militares sobre las instalaciones de Isfahán, Natanz y Fordó habrían retrasado el programa nuclear iraní apenas unos meses. Además, señala que la mayor parte del uranio enriquecido fue retirada de las zonas atacadas antes de la ofensiva.

Altos funcionarios de la administración republicana también ha salido al paso del informe. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha rechazado los hallazgos y acusado a los críticos de "intentar socavar al presidente y el éxito de la misión". Por su parte, el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, ha calificado la filtración del análisis como un acto de "traición" y ha pedido abrir una investigación para identificar a los responsables.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también negó que el impacto haya sido menor y defendió la operación como "contundente y disuasoria". A pesar de las crecientes evidencias que contradicen la versión oficial, Trump mantiene su postura inquebrantable, en un contexto donde la seguridad internacional y la credibilidad de los servicios de inteligencia están una vez más en el centro del debate político estadounidense.

Israel respalda a Trump

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que las instalaciones nucleares de Fordo, se encuentran "fuera de servicio". "El ataque contra Fordo ha destruido la infraestructura vital de las instalaciones y ha dejado fuera de servicio la posibilidad de enriquecer uranio durante años", ha indicado el primer ministro en un comunicado difundido por su oficina.

En este sentido, ha indicado que la evaluación israelí apunta a que los ataques estadounidenses, "combinados con el bombardeo de Israel contra otros elementos clave del programa nuclear militar de Irán, ha provocado un retraso de años en las capacidades nucleares del país".

"Estos logros pueden alargarse de forma indefinida si Irán carece de acceso a materiales nucleares", ha aseverado.

