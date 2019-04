Trump anuncia que no ratificará el tratado internacional sobre venta de armas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirma que "ese tratado amenaza vuestros derechos" y bajo su administración nunca se cederá la soberanía estadounidense a nadie. "Nunca dejaremos que burócratas extranjeros pisoteen la Segunda Enmienda. Y por eso nunca ratificaremos el Tratado sobre el Comercio de Armas".

El tratado internacional, impulsado por Naciones Unidas en 2013, cuenta con 101 estados miembro, mientras que otros 29 países, incluido Estados Unidos, lo han firmado pero no lo han ratificado, el último paso para que el tratado internacional sobre venta de armas surta plenos efectos.

"Como el mayor exportador de armas, la firma de Estados Unidos del ATT era un paso importante para garantizar que las armas peligrosas están lejos de las manos equivocadas", ha dicho Amnistía Internacional.

El presidente de Oxfam América, Abby Maxman, también se ha mostrado muy crítico. "Ahora, Estados Unidos almacenará armas junto con Irán, Siria o Corea del Norte como países no firmantes de este histórico tratado cuyo único propósito es proteger a gente inocente de armas letales", ha reprochado el presidente Maxman.

Algunos expertos señalan que el tratado no es del todo eficaz porque no previene las operaciones ilegales de compraventa de armas, dado que países como China, Rusia o India no forman parte del mismo.

