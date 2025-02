Trump acusa a los ucranianos de comenzar la guerra: "No deberíais haberla empezado nunca"

Después de dejar fuera a Ucrania fuera de la primera mesa de negociación sobre la guerra y las quejas de Volodímir Zelenski, Donald Trump carga contra el país invadido por Rusia. Es más, acusa a los ucranianos de haber comenzado la guerra: "No deberíais haberla empezado nunca". El presidente de Estados Unidos ha confirmado que "probablemente" se reunirá con Vladimir Putin antes de acabar el mes de febrero.

La última comparecencia de Trump se ha realizado desde su mansión en Mar-a-Lago, en Florida. Ha sido su primera intervención tras la reunión en Arabia Saudí entre las delegaciones de Estados Unidos y Rusia y no ha dejado indiferente a nadie por sus palabras sobre Ucrania.

Ataques a Ucrania y Zelenski

"Estoy decepcionado. He oído que están molestos por no estar en la mesa de negociación", ha explicado Trump, que a continuación ha arremetido contra los ucranianos: "Habéis estado durante tres años. Deberíais haber terminado la guerra hace tres años". Y sus siguientes palabras sobre la guerra en la misma línea, un ataque a la población de Ucrania: "No deberíais haberla empezado nunca". Trump cambia el foco y ahora asegura que fue Ucrania quien inició el conflicto y no Rusia.

No se ha quedado ahí. También ha criticado a Zelenski: "¿No tendría que decir la gente Ucrania que hace mucho tiempo que no se celebran elecciones? No es algo que venga de Rusia. Viene de mí y más países". Vuelve a insistir en unas elecciones en Ucrania y lo argumenta: "El líder de Ucrania tiene un índice de aprobación del 4%".

Sobre las negociaciones en Arabia Saudí, el presidente estadounidense afirma que van "muy bien" y de nuevo ha cargado contra Ucrania: ""Hasta un negociador mediocre podría haber llegado a un acuerdo hace años sin la pérdida de mucho territorio".

Un Trump que vería con buenos ojos que Europa despliegue tropas en Ucrania si se alcanza un acuerdo de paz: "Nosotros estamos muy lejos así que estaría bien. No me opondría en absoluto". No obstante, sus palabras no son tan agradables cuando se refiere a la OTAN: "¿Dónde está todo el dinero que que se ha dado? Hemos dado cientos de millones de dólares y nunca he visto las cuentas".

Justo antes de retirarse de la comparecencia, los periodistas le han preguntado si su encuentro con Putin será antes de final de mes a lo que Trump ha respondido: "Probablemente".

