Estados Unidos y Rusia se reúnen en Arabia Saudí sin contar con Ucrania y Europa

Los enviados de Rusia aterrizaban esta noche en Riad. Al bajar del avión el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, atendía a los medios: "Hemos venido a negociar con nuestros colegas americanos" . Con sus declaraciones volvía a hacer el vacío a Europa: "son conversaciones puramente bilaterales, no puede haber otras".

Para abordar el fin de la invasión rusa en Ucrania, Estados Unidos ha mandado a sus secretario de Estado, Marco Rubio. Rubio ha llegado horas antes que los rusos y se ha reunido con su homólogo saudí para preparar el encuentro de hoy con los enviados de Putin.

Desde el Kremlin ya han adelantado con no cederán el territorio ocupado y acusan a Europa de no quererlo terminar con el conflicto, esto decía Serguei Lavrov: "si solo quieren continuar con la guerra por qué invitarlos a la negociación". Por su parte, Zelenski advierte que no renunciará a partes de su territorio.

Esta reunión en Arabia Saudí es la antesala de un próximo encuentro entre Trump y Putin. Aunque no hay fecha fijada, el presidente de Estados Unidos ya ha dicho que será pronto.

Trump y Macron tuvieron una llamada "amistosa" antes de la reunión de líderes europeos

Según se ha podido conocer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, mantuvieron este lunes una llamada telefónica previa a la reunión entre líderes europeos para preparar la estrategia sobre Ucrania, informó la Casa Blanca.

Según indicó la oficina presidencial de Estados Unidos, los dos líderes "mantuvieron una conversación telefónica amistosa" que duró "aproximadamente unos 30 minutos". Trump y Macron hablaron sobre la guerra de Ucrania, la reunión de los líderes europeos en París y el encuentro en Arabia Saudí entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov

