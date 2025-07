La historia de Amanda Hyne: "Pensaba que era cansancio y tenía un tumor cerebral"

Amanda Hyne, una trabajadora social clínica de 37 años de edad, empezó a notarse fatigada. Pensó que podría deberse a un simple resfriado o cansancio, derivado del trabajo y del estrés que suponía compaginarlo con el cuidado de sus dos hijos pequeños, de 18 meses y 4 años.

Trabajadora en una clínica, en el Centro de Enfemedad Inflamatoria Intestinal en Mount Sinai, el malestar no se iba con el paso de los meses. Es más, empezó a empeorar mucho.

En otoño, hizo un viaje de trabajo a Australia con su esposo y los dolores de cabeza se volvieron más severos. "Estaba llegando a ese punto de tomar Excedrin al menos una vez al día para funcionar, para levantarme de la cama", relata en una entrevista al medio de comunicación New York Post.

Neurología

Su médico de cabecera la remitió a una exneuróloga de Mount Sinai y está achacó el dolor a migrañas crónicas, y que la ingesta de Excedrin todos los días las había empeorado, por lo que la derivó a hacerse una resonancia magnética.

Y ahí se destapó todo. No eran migrañas. Era un hemangioblastoma masivo, un tipo de tumor cerebral.

Aunque era benigno, estaba causando algún daño. Por un lado, evitaba que el líquido drenara y por otro, desplazó su cerebro del centro de su cráneo. "Los médicos se lo tomaron muy en serio. Me dijeron que iban a resolver el problema y que había solución", relata ahora al mencionado diario.

Cirugía

Apenas dos semanas después de su resonancia magnética a principios de febrero, la paciente se sometió a una cirugía para extirpar el tumor de 5 centímetros. "La rapidez con la que se movió todo, desde la resonancia magnética hasta los resultados, la cita para la cirugía y la programación. Todo fue muy rápido y eso me dio mucha confianza de que eran profesionales que se lo estaban tomando en serio. Pero fue aterrador" recuerda.

Mensaje de optimismo

Ahora Hyne quiere que las mujeres de todo el mundo sepan que hay que tomarse en serio este tipo de dolores y no deprimirse cuando te dan este tipo de noticias. "Ahora estoy bien. He vuelto a trabajar y he vuelto a correr", cuenta a New York Post.

