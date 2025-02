Rusia advierte a Europa por el envío de tropas de paz a Ucrania: "Sigue siendo inaceptable"

Los líderes europeos conversaron sobre el envío de tropas de paz a Ucrania en la Cumbre de París celebrada este lunes, horas antes de que Estados Unidos y Rusia iniciaran las conversaciones para poner fin a la guerra.

Hubo discrepancias y posturas contrarias sobre el envío o no de tropas. Francia y Reino Unido están a favor, pero la gran mayoría de los socios comunitarios, entre ellos España, Alemania, Italia, País Bajos, Polonia y Dinamarca- consideran que es "prematuro" abordar esta cuestión.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, ha recibido esta mañana al enviado de EE.UU. para Ucrania. Desde la Unión Europea reivindican los miles de millones de euros que Europa se ha gastado en estos tres años, desde que Rusia decidió invadir parte de Ucrania el 24 de febrero de 2022, para que ahora no estén en la mesa de negociaciones.

Rusia ve "inaceptable" el envío de tropas a Ucrania

De momento, se sigue debatiendo sobre el envío de tropas de paz a Ucrania. El Kremlin advierte que se tomará como una "escalada" cualquier presencia de soldados europeos en territorio ucraniano aunque vayan en misión de paz.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, califica de "inaceptable" el despliegue de tropas de países europeos en Ucrania, aduciendo que todos ellos son miembros de la OTAN. "La aparición de fuerzas de los mismos países de la OTAN bajo otra bandera, sea nacional o de la Unión Europea, no cambia nada. Eso sigue siendo inaceptable".

Vladímir Putin ha asegurado en varias ocasiones que la "asimilación de Ucrania a manos de la Alianza Atlántica es una amenaza directa" a los intereses de Rusia.

Lavrov también destacó que "hubo un gran interés (por parte de EEUU), que compartimos, en reanudar las consultas sobre cuestiones geopolíticas, incluido diversos conflictos en varias partes del mundo, donde tanto Rusia como EEUU tienen intereses políticos".

Las negociaciones comenzaron a las 10.30 hora local (07.30 GMT) y se prolongaron durante unas cuatro horas y media. Por parte rusa, la delegación estuvo integrada por Lavrov; Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, y Kiril Dmítriev, director del fondo soberano ruso. Mientras, EEUU estuvo representado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, y el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff.

El ministro ruso informó que ambos países expresaron interés en retirar "las barreras artificiales" que obstruyen la cooperación económica.

Ucrania no aceptará acuerdos bilaterales EE.UU y Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que no aceptará ningún acuerdo sobre su país al margen de Kiev y a espaldas de sus aliados europeos.

"Como presidente de Ucrania, no he dado garantías a nadie, no he confirmado nada a nadie. Es más, ni he tenido ni tengo intención de responder a ultimátums de Rusia", expresaba el presidente de Ucrania.

