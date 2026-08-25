VÍDEO: En camilla y al taller, las 'robot olimpiadas' dejan caídas dignas de competición profesional

La segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides de Pekín se ha vuelto a convertir en un evento mundial con más de 600 equipos, 2.056 robots y 25 delegaciones extranjeras. El año pasado la cifra quedó en 280 equipos y 500 robots.

Este evento ha dejado récords mundiales, fallos en la programación de los robots y caídas de humanoides teniendo que ser retirados en camilla y llevados al taller para "recuperarse". El caos y las risas han vuelto antes incluso del arranque de las competiciones.

Durante los entrenamientos previos, un robot humanoide corriendo a toda velocidad, se estrelló contra una pared acolchada, el impacto produjo que saltasen chispas dejando el chasis de la máquina dañada.

El vídeo del choque se hizo viral justo en la antesala del evento, marcando el tono que ya caracterizó a la primera edición.

Otro caso que ha dejado risas entre los presentes ha sido la de un robot en la prueba de levantamiento de pesas. La máquina intenta levantar una barra con varios discos a los lados y este termina fallando, provocando un cortocircuito y cayendo al suelo, teniendo que ser trasladado en camilla al taller para arreglar las piezas que fallaron.

Otro robot de la marca Honor que ha superado el récord mundial de Usain Bolt de los 100 metros lisos, pero si siguen viendo las imágenes tras la carrera, verán cómo él y otro robot no hacen la curva tras acabar y chocan de frente contra unas colchonetas verticales. A continuación, salen unos sanitarios y se llevan a ambos en camillas.

El programa ha estado integrado por 51 pruebas y 1.301 encuentros competitivos. Las competiciones se dividieron en 30 eventos deportivos y 21 pruebas de tipo escenario real, el doble que en 2025, donde los robots ya no solo corren o boxean, sino que también deben desenvolverse en tareas cotidianas.

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