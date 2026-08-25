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Guerra Rusia y Ucrania

Madrugada de ataques entre Rusia y Ucrania con al menos dos muertos en cada territorio

Al menos dos personas murieron en la región rusa de Krasnodar tras un ataque de drones ucranianos que alcanzaron la refinería local y dos personas también fallecieron en Zaporiyia.

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Madrugada de ataques entre Rusia y Ucrania con al menos dos muertos en cada territorio | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Madrugada de intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania. Concretamente los ataques han sido sobre la región ucraniana de Zaporiyia, en el extremo oriental del país, y sobre la región rusa de Krasnodar, en el extremo suroccidental de la Federación. Los dirigentes de ambos territorios han reportado al menos dos fallecidos por los ataques.

"El enemigo ha vuelto a atacar objetivos civiles en la región", ha afirmado en redes el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev. Según las informaciones que se tienen "los restos de un dron han caído en los terrenos de la estación de tren de Afipskaya" provocando daños a "al menos diez viviendas particulares".

Iván Fedorov, gobernador de Zaporiyia, indicaba que al menos dos personas han fallecido tras un "ataque hostil" en la homónima ciudad. Los drones han caído también cerca de un centro comercial en Dnipro y han provocado un incendio. De momento no tenemos cifras de heridos.

Horas antes, el Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en redes sociales que sus militares han capturado Dolinka, Pershe Travnia y Kucherov, en Zaporiyia, Sumi y Donetsk, respectivamente. En los últimos meses el Kremlin ha anunciado avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk.

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