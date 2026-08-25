El Servicio Secreto de EEUU investiga un vídeo emitido en medios estatales de Irán que amenaza a Barron, hijo de Donald Trump

La administración Trump ha lanzado su operación 'Paria económico' con la que pretende asfixiar a Irán. El objetivo pasa por elevar la presión con sanciones contra la República Islámica y los países que colaboren con ese país. El régimen de los ayatolas ha contestado. Advierte que responderán.

Ali Madanizadeh, el Ministro de Economía de Irán, ha señalado: "naturalmente, quieren ejercer terrorismo económico contra nosotros, y nosotros también tenemos nuestras propias herramientas. Sabemos cómo jugar este juego. Esta vez, no deben pensar que nuestra respuesta será puramente defensiva y que solo nos defenderemos. También deben esperar que pasemos a la ofensiva", remarca.

Barron Trump, objetivo del régimen de los ayatolás

Es una ofensiva que no ha tardado en llegar. Medios de la Guardia Revolucionaria Islámica y el canal 3 de la televisión estatal iraní han publicado un vídeo en el que desvelan registros de la ubicación y los movimientos del hijo pequeño de Donald Trump, Barron. Con él lo sitúan como un objetivo del régimen de los ayatolás. Ofrecen diez millones de dólares por su cabeza.

"El Servicio Secreto investiga cualquier cosa"

"El Servicio Secreto de EEUU está al tanto del vídeo e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección", ha señalado a CNN en un comunicado Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto. "Por motivos de seguridad operativa, no hablamos de asuntos de inteligencia relacionados con la protección", destaca.

El vídeo

El vídeo dura unos tres minutos y arranca con un gráfico en inglés que dice: "¿Dónde matar a Barron Trump?", e incluye gráficos que detallan lugares donde se sabe públicamente que el joven Trump pasa tiempo. Fue el pasado fin de semana cuando la cadena iraní IRIB compartió el vídeo.

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