Theresa May se prepara para una moción de censura que podría ser inminente

La primera ministra británica, Theresa May, se está preparando ya para una moción de censura de carácter inminente por el desacuerdo entre las filas de su partido sobre los términos pactados con Bruselas para la salida del país de la Unión Europea.

Según la web especializada BrexitCentral, citada a su vez por Reuters y con fuentes de "plena confianza", el partido Conservador ya ha recabado los apoyos de 48 de sus diputados, el mínimo imprescindible, para activar el procedimiento con el que amenazó el diputado Jacob Rees-Mogg, uno de los más acérrimos críticos del acuerdo de May. Fuentes de Sky News también han confirmado que la moción de censura "va a ocurrir con toda probabilidad".

En una entrevista con la emisora LBC, May ha vuelto a defender su actuación durante las negociaciones con Bruselas y asegurado que Reino Unido mantendrá su "plena integridad" cuando empiece en marzo el proceso de disociación del bloque europeo, pendiente de ratificación en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico.

Es precisamente este paso el que supone problemático para May dado el rechazo que suscita entre el ala euroescéptica de su partido. Aunque May se ha negado a confirmar si dará libertad a sus diputados para romper la disciplina de partido en esta crucial votación, fuentes de Downing Street han asegurado a 'The Guardian' este viernes que se les ha pedido que cierren filas en torno a la mandataria.