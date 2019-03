Theresa May pide a los diputados "algo de tiempo" para negociar el 'brexit' con la UE

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha pedido a los diputados "algo de tiempo" para "completar el proceso" de negociación con la Unión Europea y presentar ante el Parlamento nuevas garantías que permitan salvar las reticencias al actual Tratado de Retirada.

May, que da ya por cerrado un acuerdo con la UE para "nuevas conversaciones", ha pedido paciencia a la Cámara de los Comunes, la misma que a mediados de enero tumbó por abrumadora mayoría el acuerdo del 'brexit'. A día de hoy, Reino Unido saldría el 29 de marzo del bloque comunitario sin ningún tipo de red.

"Cuando logremos el progreso que necesitamos, convocaremos otra votación", ha dicho May, que aún confía en obtener algún tipo de nueva garantía sobre la salvaguarda planteada para la frontera irlandesa a pesar de las reiteradas negativas de los líderes europeos de renegociar el Tratado de Retirada.

Si el Gobierno no logra el apoyo de una mayoría de la Cámara al Tratado de Retirada y a la Declaración Política que esboza la relación futura entre Reino Unido y la UE, May se compromete a aclarar su posicionamiento el 26 de febrero y que se celebren al día siguiente nuevas votaciones no vinculantes. La votación definitiva se aplazaría por tanto a marzo, el mes del Brexit.

El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ha acusado a May de apurar plazos de forma "imprudente" para "chantajear" a los diputados y que terminen aceptando el Tratado de Retirada. Corbyn ha repasado los sucesivos retrasos y ha señalado directamente a May: "Ahora viene ante la Cámara con más excusas y más aplazamientos".

Pese a las críticas que le llueven desde distintos sectores, incluso desde dentro de su propio partido, May aún ve posible que de esta "fase crucial" del proceso salga un acuerdo capaz de sumar los votos necesarios en la Cámara de los Comunes, para lo cual considera necesario que todas las partes "se calmen".

Corbyn y May siguen distanciados y la 'premier' ha rechazado alguna de las peticiones clave planteadas por el líder laborista para avanzar en las negociaciones, entre ellas la continuidad de Reino Unido en la unión aduanera. La líder conservadora en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, ha insistido este martes en que "no hay ninguna posibilidad" de concesión en este sentido, según la BBC.

Entretanto, Downing Street ha tenido que salir al paso de una información de 'The Sun' en la que se aseguraba que May ya estaba preparando su dimisión, que llegaría en verano. Un portavoz político de la primera ministra ha desmentido esta posibilidad, según la agencia de noticias Reuters.