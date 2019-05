Theresa May anuncia su dimisión para el 7 de junio

La jefa del Gobierno conservador se ha reunido en su residencia oficial del 10 de Downing Street con el presidente de su grupo parlamentario, Graham Brady, para determinar el proceso de su partida, después de las fuertes presiones internas de su partido por el fracaso de su gestión en el proceso del "brexit".

"He sido la segunda primera ministra mujer, pero seguramente no la última", ha dicho May, que ha destacado que ha sido "el honor" de su vida. La "premier" estará, no obstante, al frente del Ejecutivo durante este proceso de elección interna, que empezará, según los medios, tras la visita de Estado que hará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre el 3 y el 5 de junio.

La reunión entre May y Brady, quien es presidente del llamado Comité 1922, ha tenido lugar un día después de que los británicos votasen en las elecciones europeas, en las que el Partido del Brexit de Nigel Farage parte como favorito, aunque los resultados se conocerán el domingo por la noche una vez que se haya votado en el resto de los países de la Unión Europea (UE).

En los últimos días, May, que hasta ahora ha conseguido aferrarse al liderazgo a pesar de las fuertes presiones internas para que dimitiera, sufrió un duro golpe cuando diputados y algunos ministros manifestaron su oposición a su último intento por conseguir la aprobación de su acuerdo del "brexit", a pesar de que éste ya fue rechazado por el Parlamento en tres ocasiones.

También te puede interesar:

Theresa May: de heroína a villana del Brexit