Theresa May: de heroína a villana del Brexit

Theresa May estudió en la Universidad de Oxford, donde se graduó con honores en Geografía en 1977. Tras terminar sus estudios superiores, ingresó en el Banco de Inglaterra donde trabajó hasta 1983.

Saltó a la política en 1986, como concejala en el Ayuntamiento de Londres. En 1992, intentó conseguir un asiento en las Cámaras de los Comunes pero fracasó. No fue hasta 1997, cuando logró entrar en el Parlamento británico de la mano del Partido Conservador por Maidenhead. Con Tony Blair en el poder, los conservadores lideraron la oposición, hasta que llegó el liderazgo de David Cameron.

En 2007, se produjo un cambio de inquilino en el número 10 de Downing Street. May ejerció como ministra de la Mujer e Igualdad entre 2010 y 2012 y de Interior desde 2010 a 2016.

La crisis abierta tras la derrota del 'No' en junio de 2016, animó a May a liderar el Partido Conservador. Con la renuncia de Cameron como primer ministro el 13 de julio de 2016, May se convirtió en la primera jefa de Gobierno de Reino Unido desde Thatcher. su objetivo: liderar la transición del país y las negociaciones con la UE durante el proceso del Brexit.

TRES AÑOS MUY AGITADOS EN EL PODER

Comunico formalmente a Bruselas la salida efectiva de la UE, en marzo de 2017 sin haber negociado con Juncker y los 27 las condiciones . En junio de 2017, May organizó unas elecciones generales con el objetivo de legitimarse como líder de la transición. Ganó, pero el Partido Conservador perdió apoyo popular. Cayó 12 escaños, mientras los laboristas de Jeremy Corbyn consiguieron 30 diputados más.

No consiguió apoyo en la Cámara de los Comunes. Según los analistas, su gran error ha sido el inmovilismo, que ha impedido al Parlamento buscar soluciones alternativas para llevar a término el Brexit. Solo ha conseguido criticas a su gestión, tanto fuera como dentro de su gabinete.

La última carta que ha jugado ha sido este jueves. Tras el fracaso de la última maniobras para sellar el brexit, eclipsando una elección europea que mostró que Reino Unido aún está dividido por su divorcio de la UE.

Los medios británico ya comienzan a poner fecha. 10 de junio podría ser el día en que empezaría la sucesión de May al frente del liderazgo conservador y del Gobierno del Reino Unido. Una sucesión que podría completarse a finales de julio, antes del receso parlamentario del verano.

